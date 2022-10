Xavi z mocnym apelem odnośnie przerw reprezentacyjnych. "To hańba"

Ze zgrupowań drużyn narodowych z urazami wróciła piątka piłkarzy Barcelony - Hector Bellerin, Ronald Araujo, Memphis Depay, Frenkie de Jong i Jules Kounde. Już po samych nazwiskach można łatwo wywnioskować, że ta sytuacja sprawia Xaviemu spory ból głowy, zwłaszcza pod kątem złożenie linii defensywnej swojego zespołu.

- Te kontuzje były hańbą. Potrzebne są większe środki ostrożności, więcej prewencji, lepsza komunikacja z drużynami narodowymi - stwierdził szkoleniowiec na przedmeczowej konferencji prasowej. Xavi dodał także, że problemy zdrowotne jego piłkarzy zmuszają go włączenia w kadrę meczową piłkarzy nie mających żadnego doświadczenia w La Liga.

FC Barcelona. Xavi sfrustrowany kontuzjami swoich piłkarzy

Następne nieco ponad dwa tygodnie mogą okazać się kluczowe w kwestii celów Barcelony na ten sezon. W 16 dni Katalończycy zagrają pięć meczów, a wśród będzie dwumecz z Interem w Lidze Mistrzów, a także El Clasico, które 16 października odbędzie się na Santiago Bernabeu.

W tym momencie Barcelona jest wiceliderem La Liga, z dwoma punktami straty do Realu Madryt. W Lidze Mistrzów Barcelona wysoko pokonała Viktorię Pilzno i przegrała z Bayernem Monachium, co sprawia, że wspomniane spotkania z Interem będą kluczowe w kwestii awansu do fazy pucharowej.