Xavi wyznał całą prawdę o Lewandowskim. "Ostatnio dużo rozmawialiśmy"

Natomiast w 79. minucie Lewandowski znalazł się sam na sam z bramkarzem i trafił do siatki, ale sędzia nie uznał gola. Arbiter od razu nie miał wątpliwości. Reprezentant Polski za szybko wybiegł za linię obrońców - był na spalonym. Polak nie wytrzymał - gdy zobaczył reakcję sędziego, to szpetnie przeklął . Po meczu nie mógł też uwierzyć w to, co się dzieje i zamiast cieszyć się ze zwycięstwa, to z niedowierzaniem kręcił głową.