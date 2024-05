Xavi wybrał kadrę na hit z Gironą, wątpliwości rozwiane. Co z Lewandowskim?

4 maja może rozstrzygnąć się ostatecznie kwestia mistrzostwa Hiszpanii - by taki scenariusz się zrealizował, muszą zostać jednak bezwzględnie spełnione aż dwa warunki. Po pierwsze Real Madryt musiałby pokonać Cadiz, co - przynajmniej na papierze - nie wydaje się być problemem dla "Królewskich", a po drugie FC Barcelona musiałaby stracić punkty w starciu z Gironą . Jej remis lub porażka przy triumfie "Królewskich" sprawi, że w stolicy Hiszpanii nastąpi wybuch radości.

Girona - FC Barcelona. Xavi wybrał kadrę, Lewandowski szykowany do hitu

To też o tyle istotne dlatego, że "Lewy" po niedawnym hat-tricku przeciwko Valencii na powrót włączył się do mocnej walki o Trofeo Pichichi, wyróżnienie dla najlepszego strzelca sezonu. W starciu z Gironą ponadto podejdzie on do swoistego "pojedynku snajperów" z gwiazdą rywali, Artemem Dowbykiem.