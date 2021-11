Przed kilkoma dniami w Barcelonie zapadła decyzja, którą - jak się zdaje - odkładano przez wiele tygodni. Ze stanowiska szkoleniowca drużyny zwolniony został Holender Ronald Koeman, a jego miejsce zajął Sergi Barjuan, dotychczas trener drużyny rezerw "Dumy Katalonii".

Nikt nie miał jednak wątpliwości, że jest to rozwiązanie tymczasowe - podkreślono to zresztą w oficjalnym komunikacie ze strony klubu. Można by rzec, że rozpoczęły się na dobre poszukiwania nowego menedżera, ale kandydat od początku był raczej tylko jeden - i był nim Xavi Hernandez.



Xavi nie ma wielkiego doświadczenia w prowadzeniu drużyn piłkarskich - w swoim CV posiada jedynie pracę w katarskim Al Sadd, dla którego wcześniej występował zresztą także jako piłkarz. W Katalonii jednak uważają, że jego atutem jest przede wszystkim silnie związanie z FC Barcelona - Hernandez jest bowiem absolutną legendą klubu, którego barwy reprezentował w latach 1998-2015.



Cały problem polega na tym, że Xavi ma z Katarczykami kontrakt ważny do 2023 roku - do jego prolongaty doszło zresztą przed zaledwie kilkoma miesiącami. Al Sadd nie ma jednak zamiaru na siłę zatrzymywać dawnego reprezentanta Hiszpanii, natomiast postawił pewne warunki dotyczące jego odejścia.



Al Sadd stawia warunki. Joan Laporta poleci do Kataru

Przede wszystkim nie było mowy o tym, by szkoleniowiec opuścił klub przed 3 listopada, kiedy to Al Sadd rozegra swój ostatni mecz w katarskiej ekstraklasie przed przerwą w rozgrywkach. Tym samym to Sergi Barjuan ma być tym, który poprowadzi FCB w starciu z Dynamem Kijów w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów - mecz odbywa się 2 listopada wieczorem.



Kolejna kwestia to nieodzowna obecność Joana Laporty w Katarze - kluczowe rozmowy mają być bezpośrednie i powinny, zdaniem zarządu Al Sadd, odbyć się na Bliskim Wschodzie. Jak informuje dziennikarz Gerard Romero, Laporta ma w związku z tym w środę wsiąść w samolot i udać się na Półwysep Arabski, by tam doprowadzić wszelkie negocjacje do finalizacji. Osobiste zaangażowanie prezydenta "Dumy Katalonii" w rozmowy ma zostać uznane za coś w rodzaju gestu dobrej woli.

Xavi najpewniej gotowy dopiero na Espanyol

Jeśli wszystko przebiegnie po myśli Barcelony, to Xavi mógłby objąć ekipę już na mecz z Celtą Vigo, który zaplanowany jest na 6 listopada. Zdaje się to jednak mało prawdopodobne - dużo bardziej możliwy jest debiut Xaviego w roli menedżera "Blaugrany" w meczu z Espanyolem, który w terminarzu widnieje pod datą 20 listopada, a więc już po przerwie reprezentacyjnej.

