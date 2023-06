Xavi ujawnia możliwy hit. Ależ plan Barcelony. Wskazał na Lewandowskiego

Oczywiście, że chętnie widziałbym go w Barcelonie, ale nie chcę się wypowiadać, bo tak naprawdę nie znam tematu i nie wiem, czy to nie jest "kaczka dziennikarska"

Xavi Hernandez wprost o możliwym hicie. "Joshua Kimmich? Wszystko zależy od niego"

O sytuację i ewentualny transfer pomocnika Bayernu Monachium zapytany został także trener FC Barcelona - Xavi Hernandez. Hiszpański szkoleniowiec nie wykluczył zakontraktowania Kimmicha. Co więcej wskazał mu za wzór Roberta Lewandowskiego, który minionego lata z całych sił walczył o to, by móc przenieść się z Niemiec na Półwysep Iberyjski i ostatecznie dopiął swego.