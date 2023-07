Xavi stracił cierpliwość. Wyłożył kawę na ławę. "Potrzeba czegoś więcej"

Szkoleniowiec FC Barcelony Xavi Hernandez najwyraźniej nie jest usatysfakcjonowany dotychczasową skalą wzmocnień kadry zespołu Blaugrany. Dał temu wyraz apelując do władz klubu o intensyfikację działań na polu transferowym. Doszło nawet do tego, że porównał kadrę "Dumy Katalonii" do potencjału, jakim dysponuje Real Madryt.