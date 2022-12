Xavi o odpadnięciu z Ligi Mistrzów. "Zabrakło nam dojrzałości"

- Musimy być samokrytyczni, musimy co najmniej wychodzić z grupy w Champions League. W lidze byliśmy dobrzy, mam nadzieję, że ją wygramy. To ona jest priorytetem. Wyznacza sezon, poziom pokazywany dzień po dniu. Jesteśmy podekscytowani grą w Superpucharze Hiszpanii, a Liga Europy to też ważne rozgrywki, ale jednak stawiam je niżej - powiedział 42-latek.

Został także zapytany o Roberta Lewandowskiego i jego zawieszenie za gesty skierowane do arbitra podczas meczu z Osasuną. - Byłem zaskoczony jego pokorą i tym, jak pomaga kolegom z drużyny. Jest liderem, którego szatnia potrzebowała. Wszystkie elementy układają się na swoim miejscu. Uważam jego karę za niesprawiedliwą. To kwestia interpretacji dotykania części ciała. Muszę uważać na to, co mówię, bo i mnie zawieszą - zakończył.