Xavi sprzeciwił się zarządowi Barcelony. W tle Lewandowski i wielki hit

Jakiś czas temu gwiazdor Atletico Madryt Joao Felix zdumiał całą piłkarską Hiszpanię oświadczając nagle, iż... z przyjemnością dołączyłby do FC Barcelona, czyli jednego z najważniejszych ligowych rywali "Los Colchoneros". Zarząd "Blaugrany" podjął się całego tematu, ale wygląda na to, że transfer Portugalczyka jedynie się oddala - twarde warunki w jego sprawie miał bowiem postawić trener Xavi Hernandez, a to w zasadzie doskonałe wieści dla Roberta Lewandowskiego.