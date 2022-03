Xavi spotkał się z Erlingiem Haalandem w Monachium

Oprac.: Łukasz Żurek Primera Division

Jak informują katalońskie media, w Monachium doszło do spotkania, które może mieć niebagatelne znaczenie dla przyszłości FC Barcelona. Xavi Hernandez w towarzystwie Jordiego Cruyyfa rozmawiał z Erlingiem Haalandem, przekonując go do przenosin na Camp Nou.

Zdjęcie Erling Haaland / East News