Piłkarze Barcelony liczyli na to, że noworoczny wieczór spędzą z rodzinami. Taki scenariusz okazał się jednak niemożliwy - trener Xavi Hernandez zarządził "karne" zajęcia i wezwał wszystkich do klubowego ośrodka na godz. 18.00. To efekt straty dwóch punktów w sobotnim starciu z Espanyolem w La Liga.