Xavi reaguje na pudło Lewandowskiego! Krótko i dosadnie

Xavi komentuje pudło "Lewego"!

Występ Roberta Lewandowskiego podsumował po końcowym gwizdku trener "Dumy Katalonii", Xavi Hernandez. Nie zamierzał jednak pastwić się nad naszym rodakiem. - To wspaniałe, że gdy on nie strzela, robią to inni. Nie musimy polegać tylko na nim. Pozostali zawodnicy muszą się pokazać, gdy on nie robi różnicy - stwierdził. Dodał przy tym, że tego wieczoru jego drużyna w ofensywie spisywała się jego zdaniem znakomicie.