Xavi przyznaje się do błędu. Barcelona w zapaści, Madryt triumfuje

Koszmar Katalończyków trwa. "Gdzie jest ta drużyna, która wygrała El Clasico na Santiago Bernabeu 4-0?" - pyta barceloński dziennik "Sport". Madrycka "Marca" pozwala sobie na ironiczne komentarze, że wygranym w prestiżowym meczu 20 marca byli Królewscy. Drużyna Carlo Ancelottiego zniosła klęskę znacznie lepiej niż Barca zwycięstwo. Real zaczął grać potem znakomicie, Katalończykom euforia uderzyła do głów.

Barcelona - Rayo 0-1. Xavi mówi jak Ronald Koeman?

Nieszczęście zaczęło się od sensacyjnej porażki na Camp Nou z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Europy. Drużyna Xaviego odpadła w ćwierćfinale rozgrywek, których była zdecydowanym faworytem. Tymczasem Real wyeliminował broniącą tytułu Chelsea w Lidze Mistrzów. Jutro gra z Manchesterem City w półfinale ze spokojną głową, mając pewne mistrzostwo Hiszpanii.

Kilka dni po traumie z Eintrachtem Barcelona przegrała na Camp Nou z walczącym o utrzymanie Cadiz. Wczoraj twierdzę Katalończyków zdobyło skromniutkie Rayo Vallecano. Sędzia powinien podyktować karnego dla Barcelony, gdy Gavi został przewrócony w polu karnym, co nie zmienia faktu, że drużyna Xaviego jest teraz nie do poznania.

- Taka jest nasza rzeczywistość - powiedział trener Barcelony. To wypowiedź, którą wszyscy skojarzyli z bezradnością jego poprzednika Ronalda Koemana. Kibice Barcy mieli jej dość, dlatego zmiana trenera obudziła w nich wielką nadzieję. Xavi zaliczał pasmo zwycięstw: z Atletico, Athletic, Napoli, Valencią, Realem, Sevillą, po czym nagle forma drużyny się załamała.

Kiedy Katalończycy wygrywali mecz za meczem Xavi przebąkiwał o nadziejach na tytuł. Dziś, zszedł na ziemię, i mówi już tylko o awansie do Ligi Mistrzów. Barcelona ma 6 pkt więcej niż piąty w tabeli Betis Sewilla, który skoncentrował się na zwycięstwie w Pucharze Króla i ligę sobie odpuścił. Teraz może jednak skoncentrować się tylko na Primera Division. Do końca sezonu pozostało 5 kolejek.

Barcelona - Rayo 0-1. Sezon bez trofeum. Rozpaczliwa walka o Ligę Mistrzów

Czy Barcelona doczłapie do mety na jednym z czterech czołowych miejsc? Jak głęboki jest kryzys? 7 maja gra w Sewilli z Betisem. Został jej też mecz z półfinalistą Champions League Villarrealem. Xavi ma powody do zmartwień.

- Jesteśmy w erze "post Messi" - tłumaczy trener Barcy. Jego zdaniem przed klubem i drużyną długa droga do powrotu na szczyt. Po triumfie w El Clasico piłkarze z Katalonii i ich kibice uwierzyli, że cel jest tuż. Dziś euforia ulega bolesnej weryfikacji.

Po porażce z Cadiz Xavi miał żal do zespołu, że zabrakło mu woli zwycięstwa. - To niedopuszczalne - irytował się. Po przegranej z Rayo winę wziął na siebie. - Pomyliłem się jako trener, bo nie zmotywowałem odpowiednio drużyny - powiedział. Barcelona zakończy sezon bez trofeum. Ze wspomnieniem klęski w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a potem w Lidze Europy. Przegrała też Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Walkę o mistrzostwo oddaje walkowerem. Tak widzą to media w Madrycie i Katalonii.

Tymczasem Real może się skupić na Lidze Mistrzów. W kraju nikt mu nie zagraża. W sobotę Królewscy grają z Espanyolem na Santiago Bernabeu. Remis da im tytuł bez względu na wyniki rywali. Ancelotti może myśleć o walce o finał Champions League z City. Plan minimum na ten sezon już wykonał.

Dariusz Wołowski

