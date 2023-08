Xavi potwierdza sensacyjne doniesienia. Chodzi o partnera "Lewego". "Jestem rozczarowany"

I chociaż 25-latek w poprzednich rozgrywkach nie mógł pochwalić się imponującymi statystykami, bo rozegrał 35 spotkań i strzelił siedem bramek, to był ważnym elementem układanki Xaviego Hernandeza. Dembele , jak donosi "El Nacional", był jednym z najlepszych partnerów Roberta Lewandowskiego zarówno na boisku, jak i poza nim.

Xavi potwierdza. Ousmane Dembele dołączy do Paris Saint-Germain

Wprawdzie na oficjalne potwierdzenie transferu przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale coraz więcej wskazuje na to, że Dembele faktycznie przeniesie się do Paryża. Francuz znalazł się w kadrze meczowej na towarzyskie starcie z AC Milan , ale przesiedział spotkanie na ławce rezerwowych. Po końcowym gwizdku sędziego o 25-letnią gwiazdę zapytano Xaviego, który potwierdził medialne doniesienia.

Poinformował nas, że chce odejść. Ma propozycję od PSG i nie możemy nic z tym zrobić. Nie podoba mi się to, ale to jego osobista decyzja. Bardzo się o niego troszczyliśmy, ale takie są prawa rynku - nie możemy konkurować z propozycją, którą mu złożyli, jest poza naszym zasięgiem

Trener "Dumy Katalonii" zaznaczył, że życzy wszystkiego najlepszego skrzydłowemu, chociaż jest "rozczarowany" jego decyzją. - Nie było sposobu, by go przekonać (do zmiany decyzji - przyp. red) - dodał.