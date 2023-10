Xavi położył karty na stół. Oto skład Barcelony na starcie z Granadą

W sobotę 8 października Real Madryt wysłał jasny sygnał do swoich najzacieklejszych rywali z FC Barcelona - wygrał 4:0 z Osasuną i udowodnił, że jest wprost rozpędzony jeśli mowa o rozgrywkach ligowych, a przegonienie go w tabeli będzie naprawdę trudnym zadaniem. "Barca" jednak szansę na wystosowanie riposty ma już kolejnego dnia - w niedzielny wieczór zmierzy się z Granadą i po ostatnim gwizdku do "Los Blancos" może tracić od jednego do aż czterech punktów... Znamy już skład "Dumy Katalonii" na tę potyczkę - oto gracze, którym od pierwszej minuty zaufał Xavi Hernandez.