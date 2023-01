Barcelona nie zalicza jak na razie najlepszego powrotu do gry po przerwie na mundial. Na koniec 2022 roku Barca zaledwie zremisowała u siebie w derbach z Espanyolem , a kilka dni później trzykrotnie traciła prowadzenie w meczu z trzecioligowym CF Intercity i potrzebowała dogrywki, by awansować w Pucharze Króla. Teraz Duma Katalonii udaje się do Atletico Madry t, które z kolei może być umiarkowanie zadowolone, bo ma za soba dwa pewne zwycięstwa 2:0, z Elche w lidze i z Realem Oviedo w krajowym pucharze.

La Liga. Xavi przed meczem z Atletico Madryt

W obliczu słabszej gry zespołu znów pojawiły się pytania na temat przyszłości Xaviego, a także szans Barcy na odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii. 42-latek zareagował na nie pewną irytacją. - Co tydzień mnie o to pytacie. Do zdobycia są trzy punkty i nic jutro nie zostanie rozstrzygnięte, ale jeśli wygramy na Wanda Metropolitano, to damy mocny sygnał. Trudno z pewnością będzie nam atakować i tworzyć okazje. To bardzo ważny mecz, ale nie decydujący w kontekście tytułu - dodał Xavi.