Xavi otwarcie o Lewandowskim, zdecydowane słowa. Dał to jasno do zrozumienia

Robert Lewandowski nie mógł przepuścić takiej okazji i samodzielnie "wymierzył sprawiedliwość". Również i tym razem jego technika wykonywania rzutów karnych go nie zawiodła, przez co Polak mógł się cieszyć z drugiego trafienia w bieżącej kampanii La Liga . Po decydującym trafieniu na 4:3 w starciu z Villarrealem , napastnik poszedł za ciosem i rozstrzygnął losy meczu na El Sadar.

Xavi zabrał głos nt. Lewandowskiego. Z ust Hiszpana padły wymowne słowa

Czasami jesteśmy bardzo wymagający wobec Roberta. Tuż przed spotkaniem z Osasuną rozmawiałem z nim o jego grze. Jak się okazało, to on wywalczył rzut karny i rozegrał naprawdę dobry mecz. Wcześniej dał nam zwycięstwo w meczu z Villarreal. Zawsze działa i zawsze jest

Choć Robert Lewandowski nie rozpoczął nowego sezonu ligowego w stylu, do jakiego przyzwyczaił kibiców w ostatnich sezonach, to jego dyspozycja powoli nabiera odpowiednich kształtów. Bramka w starciu z Osasuną była jego 25 trafieniem w ramach rozgrywek La Liga. W zeszłym sezonie zanotował 23 gole, co uczyniło go najskuteczniejszym napastnikiem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii.