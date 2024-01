Xavi ogłosił odejście, a tu nagle taki plan. Padły daty, to byłoby coś

Po ostatniej porażce FC Barcelona z Villarrealem 3:5 w stolicy Katalonii nastąpiło prawdziwe piłkarskie trzęsienie ziemi - trener "Blaugrany" Xavi Hernandez ogłosił bowiem, że wraz z końcem sezonu opuści on klub. Natychmiast ruszyły spekulacje co do jego następcy - zasadnym pozostaje jednak również pytanie, jakie będą dalsze losy samego 44-latka. Szkoleniowiec ma mieć już zarys dotyczący najbliższej przyszłości i jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, to może nas czekać spory hit...