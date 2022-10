Xavi ogłosił kadrę na mecz z Villarrealem. Jest niespodziewany powrót

Oprac.: Łukasz Żurek La Liga

Xavi Hernandez ogłosił kadrę na ligową konfrontację z Villarrealem, do której dojdzie w czwartkowy wieczór na Camp Nou. Do szerokiego składu wraca Hector Bellerin, pauzujący z powodu kontuzji od końca września. To oznacza większe pole manewru przy zestawieniu bloku obronnego, który w ostatnim czasie mocno zawodzi.

Zdjęcie Xavi Hernandez / AFP