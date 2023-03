Trener Xavi Hernandez zgodnie z wcześniejszą obietnicą ogłosił wtorek i środę dniami wolnymi od treningów. To nagroda dla piłkarzy Barcelony za niedzielny triumf nad Valencią (1-0) w La Liga. Wszystko wskazuje jednak na to, że z dyspensy nie skorzysta tym razem Robert Lewandowski. Polak wraca powoli do pełni sił po kontuzji, której doznanej pod koniec lutego. W jego przypadku kontynuacja zajęć indywidualnych wydaje się najlepszym wyborem w perspektywie kolejnego El Clasico, do którego dojdzie już 19 marca.