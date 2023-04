Xavi o straconych punktach. Niespodziewanie zaczął wskazywać na Real Madryt

Trener FC Barcelony Xavi Hernandez po meczu z Gironą

- Czy martwi mnie wynik? Martwi mnie tylko kwestia tego, byśmy wygrali ligę - podsumował Xavi, nawiązując do tego, że Barca ma solidną przewagę punktową w ligowej tabeli. - Stworzyliśmy wiele okazji do strzelenia bramki i do tego, by wygrać mecz z dobrą drużyną. Oczywiście, jeśli spojrzymy tylko na wynik, to nie możemy cieszyć się z punktu zdobytego na własnym stadionie. Uważam jednak, że zasłużyliśmy na zwycięstwo - przekonywał szkoleniowiec Barcelony.