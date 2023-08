Xavi niespodziewanie traci kolejnego zawodnika. Piłkarz z numerem 10 odchodzi

Wiele wskazuje na to, że w ekipie mistrza Hiszpanii niebawem do zagospodarowania będzie... koszulka z numerem 10. Jak donosi dziennik "AS", decyzję o opuszczeniu Barcelony podjął Ansu Fati. Komunikat wydaje się zaskakujący, bo właśnie ten zawodnik do tej pory z największa konsekeencją deklarował chęć kontynuowania gry w katalońskim zespole. Sytuacja miała ulec diametralnej zmianie po niedzielnym meczu z Getafe.