Xavi: W Barcelonie zawsze jest krytyka

- Wygrywając tutaj dostajesz kupon na dwa-trzy dni spokoju. To jest Barca, znam ją bardzo dobrze i tutaj zawsze jest krytyka. Tu nawet krzesła w sali konferencyjnej są krytykowane. Jeśli nie wygramy z Gironą, to znów będzie ogromna katastrofa. W Barcelonie nie ma kompromisów, maksymalnej euforii czy rozczarowania. Jako trener muszę kontrolować swoje emocje, zachować spokój zarówno po wygranych, jak i po przegranych, by zawodnicy też to odczuwali - tłumaczy hiszpański szkoleniowiec.