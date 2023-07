Xavi naciska, Barcelona musi to zrobić. Ten powrót zadziwi kibiców

FC Barcelona ma już tego lata na swoim koncie dwie zdetonowane "bomby" transferowe, trzecia zaraz powinna wybuchnąć, a jedna... okazała się niewypałem. O co dokładnie chodzi? O przybycie do Katalonii Ilkay'a Gundogana i Inigo Martineza, końcowe działania przy zakontraktowaniu Vitora Roque oraz niespełniony plan dotyczący Ardy Gulera, który wybrał Real Madryt.

To już całkiem spore zamieszanie jak na jeden klub - nawet tak duży, jak "Barca" - natomiast wkrótce o mistrzach Hiszpanii znów może być głośno w całym kontekście, bo media z Półwyspu Iberyjskiego, m.in. "Sport', nie mają wątpliwości, że niebawem bordowo-granatowe barwy przyodzieje następny gracz.

Marzenie Xaviego coraz bliżej spełnienia. Oriol Romeu o krok od FC Barcelona

Mowa tu jednak nie o Bernardo Silvie, który - jeśli już w ogóle opuści Manchester City - uda się raczej do PSG lub Al-Hilal, ani nie o Marcelo Brozoviciu, który właśnie dołączył do Al-Nassr, ale o Oriolu Romeu , który w ostatnim czasie występował dla Girony.

Jest to ruch dosyć zaskakujący, natomiast menedżer Barcelony Xavi Hernandez bardzo mocno forsuje temat wśród przedstawicieli zarządu. Na korzyść 31-zawodnika świadczy fakt, że nie byłaby to jego pierwsza przygoda z 'Dumą Katalonii" - mało tego, mówimy tu o wychowanku drużyny, której filozofia działania powinna być Romeu wobec tego bardzo dobrze znana.

Wedle "Sportu" negocjacje powoli zbliżają się do pułapu, w ramach którego FCB wypłaciłaby kwotę bliską klauzuli zawartej w umowie gracza z Gironą - tj. osiem mln euro, przy czym zostałoby to podzielone na kwotę podstawową oraz zmienne. Przeszkód na drodze do finalizacji sprawy zdaje się być coraz mniej...