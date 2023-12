Pogłoski o rychłej dymisji Xaviego Hernandeza to już stały element tej części sezonu. I pewnie sytuacja nie ulegnie zmianie do momentu, w którym Barcelona ponownie zasiądzie na fotelu lidera. W tej chwili z czwartej pozycji traci do szczytu tabeli już siedem punktów. - Kiedy sezon się skończy, spojrzę na to, co udało się wygrać. Jestem pozytywnie nastawiony i podekscytowany. Możemy mieć świetny sezon, wszystko jest do wygrania. Czas zachować spójność i spokój. Bardziej niż kiedykolwiek wierzę w ten projekt i w zawodników - oznajmił trener "Dumy Katalonii" na piątkowej konferencji prasowej.