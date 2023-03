Xavi mocno o swojej przyszłości w Barcelonie! "Najgorsze dni mojego życia"

- Osobiście byłbym całe życie w Barcelonie, to mój dom. Ale wszystko zależy od wyników. Joan to mój przyjaciel, Barcelona ma wielkie szczęście, że ma takiego prezydenta, jak on. Cała sprawa nie rozbija się ani o pieniądze ani o długość kontraktu. Chcę tylko, żeby klubowi dobrze się wiodło. I jeżeli któregoś dnia stwierdzę, że już nie przekonuję moich piłkarzy, pójdę sobie do domu. Dlatego po pierwsze: wyniki. A potem porozmawiamy o mojej przyszłości - oświadczył, cytowany przez "Marcę".