Xavi już wyraził zgodę, czekanie tylko na podpis. Barcelona go potrzebuje

Romeu co prawda wystąpił w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach, ale jego w ostatnim czasie głównie pojawia się na murawie, jak trzeba załatać jakieś dziury. I na pewno nie jest pierwszym wyborem Xaviego .

FC Barcelona. Xavi jest przekonany

Po grze w lidze argentyńskiej przeniósł się do Meksyku - najpierw by to Club Tijuana, a potem America, z którą wywalczy dwa mistrzostwa tego kraju. Potem przeprowadził się już do Europy.