Xavi jednak nie będzie się upierał? Media wieszczą transfer do Anglii!

Raphinha dołączył do Barcelony latem ubiegłego roku . I od razu zaskarbił sobie sympatię kibiców tego klubu . Po dwóch pierwszych meczach, rozgrywanych podczas amerykańskiego zgrupowania, miał na koncie dwie zdobyte bramki i dwie asysty .

W pamięci szczególnie zapadł gol strzelony przez Brazylijczyka w Las Vegas . Po jego efektownym trafieniu "Blaugrana" pokonała Real Madryt . To było pierwsze El Clasico w tym sezonie , jedyne o charakterze towarzyskim.

"Barca" nadal w finansowych tarapatach. Sprzedaż Raphinhii może być kołem ratunkowym

Dlaczego zawodnik miałby odejść do Anglii, skoro już w zimowym okienku transferowym bezskutecznie zabiegał o niego londyński Arsenal ? Zadecydować o tym mogą względy pozasportowe. Ekipa z Camp Nou nadal zmaga się z kłopotami finansowymi i może się okazać, że sprzedaż reprezentanta Brazylii jest w tym kontekście nieodzowna.

W ostatnich tygodniach trener Xavi Hernandez nie zgodził się na przeprowadzkę piłkarza na Wyspy. Po zakończeniu sezonu może jednak zostać zmuszony do wskazania 2-3 graczy, z którymi trzeba się pożegnać. Wiele wskazuje na to, że w tej grupie znajdzie się właśnie Raphinha, którego kontrakt zachowuje ważność do połowy 2027 roku.