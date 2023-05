Xavi Hernandez wprost po skandalu. Ujawnił kulisy. Trener "Lewego" postawił sprawę jasno

Espanyol - FC Barcelona. Xavi Hernandez wprost po skandalicznym zajściu

"Lewy" wraz z kolegami musiał jednak nagle przerwać świętowanie na murawie, na którą wtargnęli po meczu częściowo zamaskowani pseudokibice Espanyolu . Drużyna FC Barcelona uciekła więc do tunelu prowadzącego do szatni, gdzie o bezpieczeństwo przyjezdnych zadbała ochrona. Po meczu trener Xavi Hernandez został poproszony o skomentowanie tej skandalicznej sytuacji.

- Nie świętowaliśmy tylko dlatego, że znajdowaliśmy się na stadionie Espanyolu - zadeklarował Hiszpan w rozmowie z Movistar. Dla 43-letniego szkoleniowca był to wyjątkowy mecz, bo właśnie w starciu z ekipą "Papużek" zadebiutował na ławce trenerskiej FC Barcelona.

Xavi Hernandez nie widział nadbiegających agresorów. Był już bowiem w drodze do szatni i prosił całą drużynę, by poszła jego śladem. - Powiedziałem im, żeby poszli ze mną, bo stwierdziłem, że już wystarczająco długo świętowaliśmy. Nasza celebracja była normalna, ale mam świadomość, że nie byliśmy w naszym domu i nie może zabraknąć u nas szacunku. Wiem, że nad emocjami trudno zapanować, ale przekazałem swojej drużynie, że najlepszą rzeczą będzie udanie się do szatni - przyznał.