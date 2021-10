Były pomocnik FC Barcelony Xavi Hernandez wyznał, że zawsze marzył o trenowaniu "Blaugrany". Tymczasem nie cichną plotki, że mógłby zastąpić Ronalda Koemana. Obecnie Xavi jest zatrudniony w Katarze.

Xavi Hernandez: Rozpatrzę ofertę

- Moją ideą jest to, by w przyszłości trenować Barcelonę. Nigdy tego nie ukrywałem. To mój cel i marzenie. Nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi, czy będą mnie potrzebować czy nie - zastrzegł Xavi. - Na ten moment jestem jednak zadowolony z pracy z Al-Sadd i bardzo dumny z tego. Jeżeli napłynie jakaś oferta, rozpatrzymy ją i będziemy próbowali podejmować odpowiednie decyzje. Ale na tę chwilę jestem bardzo szczęśliwy tu, gdzie jestem - zapewniał były reprezentant Hiszpanii.

Reklama

Xavi bardzo podkreślał, że wiele zawdzięcza katarskiemu klubowi i ma z tego kraju dobre wspomnienia. - Moja dzieci przyszły na świat w Katarze - przypomniał.



JK