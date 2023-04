Xavi dostał pytanie o Lewandowskiego i Benzemę. "To nie jest łatwe"

"W kilku poprzednich meczach pozostawał bez gola, ale dawał od siebie inne rzeczy. Podobnie jak w przypadku Ansu Fatiego i Ferrana Torresa teraz zyskał pewność siebie. To nam się przyda" - powiedział Xavi.

Szkoleniowiec Barcelony został też zapytany, co ma Lewandowski, czego brakuje Benzemie.

El Clasico. Xavi: Lewandowski i Benzema są najlepsi na świecie

"To pytanie nie jest łatwe. Mówimy o dwóch najlepszych napastnikach na świecie. Robert gra tak, jak my chcemy, Benzema pojawia się w wielu miejscach boiska. Robert jest bardziej fizyczny, Benzema ma bardziej asocjacyjny punkt widzenia piłki nożnej. Są jednak bardzo do siebie podobni, obaj robią różnicę" - przyznał Xavi.