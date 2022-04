Xavi chwali Dembele. "Może być najlepszym piłkarzem na swojej pozycji"

Skrzydłowy po sezonie, kiedy kończy mu się kontrakt, prawdopodobnie opuści Camp Nou,

"Mam nadzieję, ze jednak zostanie z nami. Już to mówiłem i nie ma problemu, aby to powtórzyć. On może być najlepszym piłkarzem na swojej pozycji" - powiedział Xavi.

"Ousmane to ważny gracz i mam nadzieję, ze zdecyduje się zostać. Ja natychmiast podpisałbym z nim nowy kontrakt. Mogę mówić tylko za okres, kiedy tu przyszedłem, i od tego czasu jest wzorem w treningach, podobnie jak jego postawa i zaangażowanie. Nie wiem, jaki był wcześniej, ale teraz jest zmotywowany, szczęśliwy i prezentuje zwycięski charakter. Nie byłem zdziwiony, że przyszedł na trening w dzień wolny. On jest prawdziwym profesjonalistą" - dodał.

Primera Division. Ousmane Dembele gra świetnie po kontuzji

Kontuzja wykluczyła Demebele z pierwszej części sezonu, ale po powrocie spisuje się bardzo dobrze. W 13 meczach Primera Division strzelił co prawda tylko jednego gola, ale zanotował 10 asyst.

Barcelona w czwartek zagra pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Europy, a jej rywalem będzie Eintracht. Początek meczu we Frankfurcie o 21.00.