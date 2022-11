Xavi chce nowego obrońcę za Gerarda Pique? "Będziemy o tym rozmawiać"

Xavi o zakończeniu kariery Pique. "To nostalgiczne i smutne"

- Odbyliśmy rozmowę latem i powiedziałem mu o moich zamiarach. To był jeden z najtrudniejszych dni w mojej karierze trenerskiej. Na pewno odegrałem ważną rolę w jego decyzji, ale podejmowałem ją dla dobra klubu. Nie jest to łatwe i przyjemne, ale czasem muszę to robić. Nie ujawnię szczegółów naszego spotkania, to było prywatne. To nostalgiczne i smutne, gdy koledzy z drużyny odchodzą, ale takie jest życie, zdarza się to nam wszystkim - powiedział 42-latek, cytowany przez "Mundo Deportivo".