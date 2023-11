Xavi był wściekły na piłkarzy Barcelony. Wpadł do szatni i zdarzyło się to

Tymczasem przez zdecydowaną większość sobotniego starcia z Realem Sociedad zapowiadało się na to, że " Barca " po raz kolejny zgubi punkty - dopiero w 92. minucie bezbramkowy remis został zamieniony na triumf FCB dzięki bramce Ronalda Araujo. Trener Xavi Hernandez nie był jednak koniec końców zadowolony...

Xavi Hernandez zadał w przerwie graczom ważne pytanie. "Gra była nieakceptowalna"

Na pomeczowej konferencji stwierdził on jasno, że choć tydzień wcześniej w "Klasyku" jego podopieczni nie zasłużyli na przegraną, to tym razem... nie zasłużyli oni z kolei na zwycięstwo. "Pierwsze 25 minut spotkania było kompletnie nieakceptowalne" - oświadczył niekryjący pewnej frustracji szkoleniowiec, cytowany m.in. przez fcbarcelonanoticias.com oraz "Forbes". 43-latek zdradził też, o co zapytał futbolistów w trakcie przerwy.