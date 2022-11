Xavi apeluje tuż przed hitem. Media: jest decyzja ws. "Lewego"

34 punkty, zdobyte w 13 spotkaniach - tak prezentuje się bilans Roberta Lewandowskiego i spółki. "Królewscy" po poniedziałkowej wpadce tracą do nich dwa punkty i to mimo faktu, że ograli Barcelonę w bezpośrednim starciu (3:1). Wtorkowe starcie ekipy Xaviego z Osasuną symbolicznie zamknie pierwszą część sezonu, poprzedzającą mundial.

Xavi apeluje. Mecz o wielką stawkę

Szansa na to, by "Duma Katalonii" mogła się w jego trakcie cieszyć z pozycji lidera La Liga jest spora. Wystarczy do tego wyjazdowy triumf nad piątą aktualnie drużyną tabeli, która jednak w ostatnich latach potrafiła sprawiać jej problemy. Dość powiedzieć, że z sześciu ostatnich starć Barcelona wygrała trzy, dwa zremisowała i raz przegrała. W poprzednim sezonie zdobyła w meczach z ekipą z Pampeluny cztery punkty. U siebie wygała - 4:0, ale na wyjeździe był remis 2:2.