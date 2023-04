- To jasne, że brakuje nam kilku kluczowych graczy, ale nie może to być usprawiedliwieniem - podkreślał Xavi. - Nie brakuje nam ambicji, mamy nadal przewagę w tabeli, ale nie może nas to uśpić - apelował.

FC Barcelona. Po meczu z Getafe Xavi narzeka na wpływ... słońca

Co ciekawe, trener "Dumy Katalonii" wskazywał na... wpływ pory dnia na postawę swojej drużyny. - Jesteśmy przyzwyczajeni do gry wieczorową porą, a nie w słońcu o tej porze, po południu. Trochę to nas kosztowało. Niebawem będziemy mieć kolejny mecz o podobnej porze. Nie chcę, by to zabrzmiało, jak wymówka, ale musimy się odpowiednio zaadaptować - oświadczył.