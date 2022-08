Wzruszenie i emocje. Gwiazdy Realu o rozstaniu z Casemiro

Transfer Casemiro z Realu Madryt do Manchesteru United to zaskoczenie dla wielu fanów "Królewskich". Po tym, jak stało się jasne, że Brazylijczyk odchodzi, w emocjonalny sposób pożegnały go też gwiazdy madryckiej drużyny.

Zdjęcie Superpuchar UEFA dla Realu. W środku Brazylijczyk Casemiro, najlepszy piłkarz meczu z Eintrachtem / EPA/Petteri Paalasmaa / PAP/EPA