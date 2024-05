Vitor Roque miał całkiem niezłe wejście do Barcelony po zimowym transferze z brazylijskiego Athletico Paranaense. W swoim czwartym występie w LaLiga dał zespołowi zwycięstwo nad Osasuną (1:0), a w piątym trafił przeciwko Deportivo Alaves (3:1). Przeciwko drużynie z Vitorii obejrzał jednak czerwoną kartkę. Po odbyciu jednomeczowego zawieszenia wciąż miał rolę snajpera wchodzącego na końcówki rywalizacji, ale wszystko zmieniło się w kwietniu.

Młodego zawodnika z kraju kawy nie widziano na murawie w czterech ostatnio rozegranych kolejkach Primera Division, Xavi Hernandez nie korzystał z niego także podczas meczów fazy pucharowej Champions League przeciwko SSC Napoli i Paris Saint-Germain. Roque spadł na koniec hierarchii i na razie to się nie zmieni. Na ten moment ma rozegranych 312 minut, a kosztował 30 milionów euro.

Transfer Vitora Roque był przyspieszony. Xavi przyznaje wprost

- Zamysłem nie było, aby Vitor przyszedł w grudniu, ale żeby jeszcze tam został (w Brazylii - red.). Opcja pojawiła się wraz z kontuzją Gaviego. Mieliśmy możliwość włączenia go do treningu i pokazania, jaki jest klub. Uznaliśmy, że to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić - przyznał.