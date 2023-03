Wystarczyło jedno zdjęcie z Barcelony. Gwiazdora czekają nieprzyjemności

Gdy piłkarze Barcelony świętowali niedzielne zwycięstwo nad Realem Madryt (2-1), niespodziewanie dołączył do nich Pierre-Emerick Aubameyang, który jest zawodnikiem... Chelsea. Nie spodobało się to władzom londyńskiego klubu i wiele wskazuje, że Gabończyk długo miejsca już tam nie zagrzeje, co wcale nie musi być dla niego złym rozwiązaniem.