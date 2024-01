Wystarczył moment nieuwagi, trening Barcelony przerwany. Szybka interwencja sztabu

W trakcie ćwiczeń na siłowni w ośrodku treningowym Barcelony doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Ilkay Gundogan uderzył się w głowę hantlem i momentalnie doszło do obfitego krwawienia. Zawodnik trafił do szpitala, gdzie założono mu kilka szwów. Jego występ w pierwszym tegorocznym spotkaniu przez moment stał pod znakiem zapytania. "Mundo Deportivo" donosi jednak, że obawy okazały się nieuzasadnione.