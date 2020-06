FC Barcelona rozważa wymianę z Tottenhamem Hotspur, na mocy której do stolicy Katalonii trafiłby Tanguy Ndombele.

Aktualni mistrzowie Hiszpanii za francuskiego pomocnika są skłonni oddać Portugalczyka Nelsona Semedo albo Brazylijczyka Philippe Coutinho.

To mogłaby być wymiana, która przyniosłaby korzyści obu stronom. 23-letni Ndembele nie ma dobrego okresu w barwach "Kogutów", a wszystko przez konflikt ze szkoleniowcem. Jose Mourinho miał nawet usłyszeć od piłkarza, że ten już więcej dla niego nie zagra.



Barcelonie przydałby się silny fizycznie zawodnik, z kolei Tottenham na prawej obronie, gdzie gra Semedo, ma praktycznie tylko Serge'a Auriera, natomiast Coutinho co prawda nie sprawdził się na Camp Nou, ale to bardzo dobry ofensywny pomocnik. I co ważne Brazylijczyk zna realia Premier League, ponieważ występował w Liverpoolu.

