Wykonał karnego zamiast "Lewego". Sędzia dostrzegł gest, od razu pokazał kartkę

Raphinha w zastępstwie "Lewego" podszedł do karnego. Strzelił i natychmiast poprosił o modlitwę

Gdyby Polak przebywał na murawie do końcowego gwizdka, zapewne to on wykonywałby rzut karny podyktowany w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Zamiast niego do piłki podszedł Raphinha, rozgrywający jedno z lepszych spotkań w tej rundzie. Uderzył lewą nogą nie do obrony, ustalając w ten sposób rezultat potyczki.