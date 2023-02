Wyjaśnia się przyszłość legendy Barcelony. Mocna deklaracja zawodnika!

Jordi Alba od pewnego czasu nie jest pewny miejsca w pierwszym składzie FC Barcelona - wszystko to za sprawą młodego i uzdolnionego Alejandro Balde, który przebojem wdarł się do seniorskiego zespołu "Dumy Katalonii" i w którym trener Xavi Hernandez widzi podporę drużyny na wiele sezonów.

Nie dziwi więc, że z miesiąca na miesiąc nasilały się spekulacje na temat odejścia 33-latka - jeszcze pod koniec letniego okienka transferowego wydawało się, że zasili on szeregi Interu Mediolan, ale w ostatniej chwili sam zainteresowany miał wycofać się z koncepcji przeprowadzki do Włoch. Zimą również nie szukał sobie nowego pracodawcy i wygląda na to... że jeszcze przez jakiś czas nie będzie o tym w ogóle myślał.

Alba udzielił bowiem wywiadu dziennikowi "Marca", w którym jedną z podjętych kwestii była sprawa jego zamiarów na najbliższe lata. Dziennikarz Luis F. Rojo zadał wprost pytanie, czy futbolista wypełni do końca swoją umowę, ważną do czerwca 2024.

Jordi Alba nigdzie się nie rusza. Piłkarz w Barcelonie zostanie do końca kontraktu

"Oczywiście" - odparł bez wahania boczny obrońca. "Czuję się na siłach, myślę, że reprezentuję wciąż dobry poziom. To prawda, że nie gram we wszystkich meczach, ale kiedy wychodzę na murawę, staram się dawać z siebie wszystko" - podkreślił.

"Kiedy nie gram, staram się pomagać moim kolegom z drużyny wspierając ich z ławki. To dla mnie nowy aspekt, ponieważ zwykle miałem szczęście spędzać na boisku wiele minut" - opowiadał, wykazując raczej pozytywne nastawienie do obecnej roli w zespole.

W rozmowie padło też pytanie o to, czy Alba byłby skłonny obniżyć po raz kolejny swoje wynagrodzenie, gdyby zarząd go o to poprosił. "Tak. To decyzja klubu, a ja zawsze byłem skłonny pomóc, gdy mnie o to poproszono" - odpowiedział bez przesadnego wzbraniania się zawodnik.

"Prasa powielała wiele kłamstw, ale na końcu zawsze tak było, nikt nie może temu zaprzeczyć. Pewne sprawy bolą, ale trzeba umieć z nimi żyć. Znam prawdę i jestem bardzo spokojny. Moją intencją jest to, by pomagać klubowi i by obie strony były zadowolone" - skwitował.

Jordi Alba osiągnął liczne sukcesy z FC Barcelona

Jordi Alba w FC Barcelona gra od 2012 roku - choć, by być precyzyjnym, należy powiedzieć, że powrócił on do FCB w 2012 r., bowiem pierwsze piłkarskie kroki stawiał w juniorskich ekipach "Dumy Katalonii". Razem z drużyną z Camp Nou zdobył on jak dotychczas m.in. pięć mistrzostw Hiszpanii, pięć Pucharów Króla oraz jeden puchar Ligi Mistrzów (2015).

Po raz ostatni kontrakt z "Blaugraną" przedłużył w lutym 2019 roku. W obecnej kampanii na boisku zameldował się 19, zdobywając jedną bramkę i notując sześć asyst we wszystkich rozgrywkach.

Jordi Alba / AFP