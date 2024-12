Wyciekły sensacyjne wieści z obozu Barcelony. Flick interweniował, jasny sygnał dla Lewandowskiego

Dzieje się w ostatnim czasie w Barcelonie. Mimo że to nawet nie półmetek sezonu, dziennikarze przekazali, że wyklarowała się już grupa zawodników, na których nie liczy Hansi Flick. Znaleźli się w niej Eric Garcia i Ansu Fati. Rychły koniec przygody z "Dumą Katalonii" wieszczono również Frenkiemu de Jongowi, jednak w jego sprawie doszło do zwrotu akcji. Z interwencją do działaczy ruszył sam Hansi Flick. Postawa niemieckiego szkoleniowca to jasny dla Roberta Lewandowskiego sygnał.