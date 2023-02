FC Barcelona przygotowuje się już do letniego okna transferowego. Wicemistrzowie Hiszpanii pracują nad wzmocnieniami, a do listy z nazwiskami piłkarzy dotarła gazeta "Mundo Deportivo". Z ich informacji wynika, że Xavi Hernaandez chciałby pozyskać co najmniej trzech zawodników. Rozmowy wkrótce mają nabrać tempa.