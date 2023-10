Katalońskie media zapewniały, że mimo okrojonej przez kontuzje kadry Xavi ma plan taktyczny na starcie z Granadą . W 17 sekundzie spotkania prawdopodobnie posypał się on całkowicie. Gospodarze wykorzystali niefrasobliwość Barcelony i błyskawicznie objęli prowadzenie . Nie zamierzali jednak bronić go przez resztę spotkania. Poszli za ciosem i w 29. minucie podwyższyli je na 2:0. Bryan Zaragoza ośmieszył wówczas Julesa Kounde, z którego zrobił istny wiatrak.

Iskierką nadziei Barcelony na odrobienie strat i powrót do rywalizacji był po raz kolejny Lamine Yamal . Zachwycający nastolatek był tego wieczora aktywny na skrzydle, regularnie wchodząc w pojedynki z rywalami i tworząc zagrożenie pod bramką Granady. W doliczonym czasie 1. połowy meczu wychowanek trafił do siatki, wykorzystując przy tym podanie od Joao Felixa.

Lamine Yamal ustanowił w niedzielę rekord La Liga

Oznaczało to, że Lamine Yamal może dopisać do swojego konta kolejny rekord. Skrzydłowy strzelił gola w wieku 16 lat i 87 dni i został tym samym najmłodszym strzelcem w historii La Liga. Po końcowym gwizdku arbitra zaskoczył dziennikarzy przyznając, że w tamtym momencie interesowało go jedynie odrobienie strat do Granady.