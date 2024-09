Vinicius Junior bardzo często w wypowiedziach publicznych wraca do tematu rasizmu, jaki panuje w Hiszpanii. Gwiazdor Realu Madryt spotyka się z nim na co dzień na stadionach La Ligi i nie ukrywa, że nie zamierza zakończyć swojej "krucjaty", czyli walki z tym zjawiskiem.

- Mam nadzieję, że Hiszpania to zmieni i zrozumie, jak poważne jest obrażanie kogoś ze względu na kolor skóry. Jeśli sprawy nie ulegną poprawie do 2030 roku, myślę, że mistrzostwa świata powinny zostać rozegrane w innym miejscu , ponieważ jeśli piłkarze nie czują się komfortowo i pewnie, żeby grać w państwie, w którym mogą cierpieć z powodu rasizmu, jest to bardzo skomplikowane - skomentował Vinicus.

Alkad Madrytu reaguje na słowa Viniciusa. Oczekuje sprostowania

W ostatnim czasie pojawiły się medialne pogłoski, jakoby Vinicius Junior chciał opuścić Hiszpanię i przenieść się do Arabii Saudyjskiej, skąd ma bardzo lukratywną ofertę. Fichajes.net jako jeden z powodów takiej postawy piłkarza podaje właśnie rasizm panujący w kraju. Drugim zaś jest przyjście Kyliana Mbappe, który nie dość, że automatycznie stał się największą gwiazdą drużyny, to jeszcze najlepiej czuje się dokładnie na tej samej pozycji, co Vinicius. Zarówno Francuz, jak i Brazylijczyk, są naturalnymi lewoskrzydłowymi. Wciąż są to jednak jedynie medialne plotki.