"Dzień Szczęsnego" - ogłasza dziś na swojej okładce znany kataloński dziennik "Mundo Deportivo". Polak znajduje się dziś w centrum uwagi mediów związanych z FC Barcelona, ze względu na swój transfer do hiszpańskiego giganta.

Już przed południem (około godziny 10:30) samolot z 34-latkiem na pokładzie wylądował na lotnisku El Prat. Tam odebrali go przedstawiciele klubu, a następnie cała delegacja ruszyła w stronę ośrodka treningowego Barcelony, gdzie Wojciech Szczęsny miał rozpocząć testy medyczne.

Szczęsny: badania medyczne OK. Potwierdzenie transferu w najbliższych godzinach

Teraz przyszedł czas na to, by Wojciech Szczęsny złożył swój podpis na kontrakcie z Barceloną, który ma obowiązywać do końca obecnego sezonu. Klub powinien w ciągu kilku godzin poinformować o tym fakcie za pośrednictwem oficjalnego komunikatu.