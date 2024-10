Wszystko jasne ws. powrotu Szczęsnego do kadry. Polak nie zostawił wątpliwości

Tuż przed godziną 15.00 2 października zrealizował się w końcu scenariusz, który polskie i hiszpańskie media zapowiadały już od dłuższego czasu - Wojciech Szczęsny oficjalnie powrócił bowiem z emerytury i związał się do końca sezonu z FC Barcelona, dołączając tym samym w stolicy Katalonii do Roberta Lewandowskiego. W jednym z udzielonych na gorąco wywiadów bramkarz został zagadnięty przy tym o potencjalny powrót do reprezentacji - i tutaj nie zostawił on absolutnie żadnych złudzeń.