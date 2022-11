Wszystko jasne ws. Lewandowskiego. Barcelona podała kadrę na mecz z Almerią

Robert Lewandowski opuścił wtorkowy mecz Barcelony z Viktorią Pilzno z powodu bólu pleców. Polak dostał czas na dojście do pełni sprawności, był to też moment na chwilowy odpoczynek od trybu grania spotkań co trzy dni. Teraz jednak napastnik "Blaugrany" wraca do akcji. Został uwzględniony w powołaniach Xaviego Hernandeza na sobotnie starcie z Almerią na Spotify Camp Nou.

Nie tylko Lewandowski wraca do gry. "Wzmocnienia" Barcelony

Na te same problemy co Hiszpan narzekał Jules Kounde, który jednak wciąż nie jest gotowy do gry. Oznacza to, że rosną szanse Gerarda Pique, by w swoim ostatnim meczu na Camp Nou wybiec na boisko w wyjściowym składzie. Na listę powołanych wrócił także Andreas Christensen, który skręcił kostkę 4 października podczas rywalizacji z Interem Mediolan na San Siro.