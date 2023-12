Nowy nabytek Barcelony ma do niej przybyć w ciągu najbliższych dni. O transferze Vitora Roque, bo o niego chodzi, było wiadomo już od lipca. Pierwotnie napastnik miał jednak pozostać w Athletico Paranaense do zakończenia sezonu 2023/24. Sytuacja jednak się zmieniła i 18-letni Brazylijczyk przyleci do Katalonii jeszcze przed końcem 2023 roku, a potem będzie już do dyspozycji Xaviego.